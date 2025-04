* Les recommandations relatives au dépistage sont influencées par de nombreux facteurs. Ces recommandations, qui se basent essentiellement sur celles de la Société américaine du cancer (American Cancer Society), s’adressent aux personnes qui présentent un risque de cancer moyen et qui n’ont aucun symptôme de cancer. Chez les personnes à haut risque, telles que celles ayant d’importants antécédents familiaux de certains cancers ou celles ayant déjà développé un cancer, le dépistage peut être recommandé plus souvent ou à partir d’un âge plus jeune. D’autres tests de dépistage que les tests cités ici peuvent également être recommandés. D’autres organisations, telles que l’U.S. Preventive Services Task Force, peuvent disposer de recommandations légèrement différentes qui sont présentées ici pour certains cancers. Le médecin d’un patient peut l’aider à déterminer quand commencer le dépistage et quels tests réaliser.