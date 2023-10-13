Quelques micro-organismes à l’origine d’une gastro-entérite
Micro-organisme
Sources fréquentes
Symptômes
Utilisation d’antibiotiques/d’antiviraux
Astrovirus
Transmission oro-fécale*
Diarrhée aqueuse moins intense
Vomissements et fièvre
Les symptômes débutent 3 à 4 jours après l’infection
Dure généralement entre 2 et 7 jours
Similaire au rotavirus
Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.
Consommation de viande contaminée (en particulier, de volaille insuffisamment cuite)
Ingestion d’eau contaminée ou de lait non pasteurisé
Occasionnellement, bactéries transmises par les chiens ou les chats atteints de diarrhée
Diarrhée aqueuse et parfois sanglante
En général, dure environ 1 semaine
Une paralysie temporaire (syndrome de Guillain-Barré) ou une arthrite peuvent survenir dans les semaines qui suivent la disparition de l’infection
Les antibiotiques administrés au stade précoce de la maladie peuvent réduire la durée des symptômes (par exemple, azithromycine ou ciprofloxacine).
Clostridioides difficile (C. diff)
Souvent, prolifération bactérienne de C. difficile chez les personnes qui prennent des antibiotiques
Diarrhée allant de selles légèrement molles à une diarrhée sanglante
Les symptômes débutent généralement 5 à 10 jours après l’initiation du traitement antibiotique, mais peuvent survenir le premier jour ou jusqu’à 2 mois plus tard
L’antibiotique responsable des symptômes est stoppé.
De la vancomycine ou de la fidaxomicine est administrée par voie orale.
Du métronidazole peut être administré par voie orale aux personnes qui ne tolèrent pas la vancomycine et la fidaxomicine.
Les patients peuvent également recevoir des probiotiques sous forme de gélules orales ou de lavements afin que les populations de bactéries intestinales redeviennent normales.
Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée
Transmission de personne à personne
Exposition à des eaux récréatives
Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement sensibles
Diarrhée aqueuse et parfois douleurs abdominales à type de crampes, nausées, fatigue et vomissements
Dure généralement entre 1 à 2 semaines
Des médicaments antiparasitaires sont parfois administrés (par exemple, nitazoxanide).
Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée
Relations sexuelles bucco-anales avec un partenaire infecté
Parfois, diarrhée sanglante, douleurs abdominales à type de crampes, perte de poids, et fièvre pendant 1 à 3 semaines
Peut entraîner une infection du foie et d’autres organes
Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, métronidazole ou tinidazole, puis iodoquinol ou paromomycine).
Escherichia coli entéro-hémorragique (le plus souvent, E. coli O157:H7)
Consommation d’aliments contaminés qui n’ont pas été préparés correctement, tels que bœuf haché insuffisamment cuit, lait ou jus non pasteurisés, ou eau non traitée
En nageant dans des piscines, des lacs ou des parcs aquatiques contaminés
Transmission de personne à personne
En touchant des animaux infectés, puis en portant ses doigts à la bouche
Crampes abdominales soudaines, diarrhée aqueuse qui devient souvent sanglante dans un délai de 1 à 3 jours
Un syndrome hémolytique et urémique, une complication grave, peut survenir
Les antibiotiques augmentent le risque de développer un syndrome hémolytique et urémique et ne sont donc pas prescrits.
Escherichia coli entéro-toxinogène (responsable de la turista)
Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée
Diarrhée aqueuse fréquente, nausées, vomissements, crampes abdominales
Les symptômes débutent dans les 12 à 72 heures suivant l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminée.
Dure généralement entre 3 et 5 jours
Les antibiotiques (par exemple, ciprofloxacine ou lévofloxacine) pourraient limiter la durée de la maladie.
De l’azithromycine est administrée aux enfants.
Ingestion d’eau ou de nourriture contaminée
Transmission de personne à personne, notamment dans les garderies
Diarrhées aqueuses, nausées, vomissements et perte d’appétit
Les symptômes apparaissent 1 à 14 jours (en moyenne 7 jours) après l’infection
Des troubles de plus longue durée (qui durent plusieurs jours ou semaines) sont possibles, avec selles malodorants, ballonnements, flatulences, fatigue et perte de poids
Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, tinidazole, métronidazole ou nitazoxanide).
Adénovirus intestinal (entérique)
Transmission oro-fécale*
Gouttelettes respiratoires
Diarrhée aqueuse fréquente qui dure 1 à 2 semaines
Légers vomissements qui débutent 1 à 2 jours après le début de la diarrhée
La fièvre touche 50 % des personnes
Les symptômes débutent 3 à 10 jours après l’infection
En général, dure au moins 10 jours
Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.
Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée
Peut se propager facilement d’une personne à l’autre par transmission oro-fécale*
Diarrhée aqueuse fréquente, en particulier chez les adultes
Vomissements, en particulier chez les enfants
Crampes d’estomac, fièvre, maux de tête, courbatures et douleurs
Les symptômes débutent 1 à 2 jours après l’infection
Dure généralement entre 1 et 3 jours
Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.
Transmission oro-fécale*
Diarrhée aqueuse fréquente
Chez les enfants, la diarrhée peut provoquer une déshydratation sévère, voire la mort.
Vomissements
Fièvre supérieure à 39 °C environ
Les symptômes débutent 1 à 3 jours après l’infection
Peut durer entre 5 et 7 jours chez les nourrissons et les jeunes enfants.
Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.
Consommation d’aliments contaminés
Contact avec des reptiles (par exemple, iguanes, serpents et tortues), des oiseaux ou des amphibiens (par exemple, grenouilles et salamandres)
Fièvre élevée, épuisement, crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhée qui peut ou non être sanglante
Les symptômes durent généralement 1 à 4 jours
Généralement, aucun antibiotique n’est administré, sauf chez les personnes atteintes d’une maladie grave ou celles dont le système immunitaire est affaibli.
Transmission de personne à personne, notamment dans les garderies
Peut être d’intensité légère ou grave
Dans les cas bénins, fièvre légère, diarrhée aqueuse
Dans les cas graves, fièvre élevée, épuisement, fortes crampes abdominales, évacuation douloureuse de selles contenant du sang et du mucus
Chez les enfants, la diarrhée peut provoquer une déshydratation sévère, voire la mort.
Chez l’adulte, les symptômes durent généralement environ 4 à 8 jours dans les cas légers et 3 à 6 semaines dans les cas graves, en l’absence de traitement
Chez la plupart des enfants, les symptômes disparaissent la deuxième semaine
Il n’est pas nécessaire d’administrer des antibiotiques chez les adultes par ailleurs en bonne santé atteints de formes légères.
Des antibiotiques (par exemple, azithromycine et ceftriaxone) sont administrés aux personnes très jeunes ou très âgées, dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent une infection modérée à sévère.
Staphylococcus aureus (voir également Intoxication alimentaire à staphylocoque)
Bacillus cereus
Aliments contaminés par les toxines produites par la bactérie
Nausées, vomissements et diarrhées sévères
Les symptômes commencent 30 minutes à 8 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé et disparaissent progressivement dans un délai de 24 heures
Aucun traitement antibiotique n’est administré.
Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée
Diarrhée aqueuse indolore et vomissements
Peut entraîner des pertes de liquides considérables et un choc
Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).
Des vaccins sont disponibles pour les adultes.
Autres types de Vibrio
Fruits de mer
Diarrhée aqueuse, souvent accompagnée de quelques nausées ou vomissements
Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).
* La transmission oro-fécale implique une infection qui survient lorsque les personnes mettent leurs mains à la bouche après avoir touché un objet (tel qu’une couche ou un jouet) contaminé par des selles infectées.