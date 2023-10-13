skip to main content
Quelques micro-organismes à l’origine d’une gastro-entérite

Micro-organisme

Sources fréquentes

Symptômes

Utilisation d’antibiotiques/d’antiviraux

Astrovirus

Transmission oro-fécale*

Diarrhée aqueuse moins intense

Vomissements et fièvre

Les symptômes débutent 3 à 4 jours après l’infection

Dure généralement entre 2 et 7 jours

Similaire au rotavirus

Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.

Campylobacter

Consommation de viande contaminée (en particulier, de volaille insuffisamment cuite)

Ingestion d’eau contaminée ou de lait non pasteurisé

Occasionnellement, bactéries transmises par les chiens ou les chats atteints de diarrhée

Diarrhée aqueuse et parfois sanglante

En général, dure environ 1 semaine

Une paralysie temporaire (syndrome de Guillain-Barré) ou une arthrite peuvent survenir dans les semaines qui suivent la disparition de l’infection

Les antibiotiques administrés au stade précoce de la maladie peuvent réduire la durée des symptômes (par exemple, azithromycine ou ciprofloxacine).

Clostridioides difficile (C. diff)

Souvent, prolifération bactérienne de C. difficile chez les personnes qui prennent des antibiotiques

Diarrhée allant de selles légèrement molles à une diarrhée sanglante

Les symptômes débutent généralement 5 à 10 jours après l’initiation du traitement antibiotique, mais peuvent survenir le premier jour ou jusqu’à 2 mois plus tard

L’antibiotique responsable des symptômes est stoppé.

De la vancomycine ou de la fidaxomicine est administrée par voie orale.

Du métronidazole peut être administré par voie orale aux personnes qui ne tolèrent pas la vancomycine et la fidaxomicine.

Les patients peuvent également recevoir des probiotiques sous forme de gélules orales ou de lavements afin que les populations de bactéries intestinales redeviennent normales.

Cryptosporidium

Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée

Transmission de personne à personne

Exposition à des eaux récréatives

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement sensibles

Diarrhée aqueuse et parfois douleurs abdominales à type de crampes, nausées, fatigue et vomissements

Dure généralement entre 1 à 2 semaines

Des médicaments antiparasitaires sont parfois administrés (par exemple, nitazoxanide).Des médicaments antiparasitaires sont parfois administrés (par exemple, nitazoxanide).

Entamoeba histolytica

Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée

Relations sexuelles bucco-anales avec un partenaire infecté

Parfois, diarrhée sanglante, douleurs abdominales à type de crampes, perte de poids, et fièvre pendant 1 à 3 semaines

Peut entraîner une infection du foie et d’autres organes

Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, métronidazole ou tinidazole, puis iodoquinol ou paromomycine).Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, métronidazole ou tinidazole, puis iodoquinol ou paromomycine).

Escherichia coli entéro-hémorragique (le plus souvent, E. coli O157:H7)

Consommation d’aliments contaminés qui n’ont pas été préparés correctement, tels que bœuf haché insuffisamment cuit, lait ou jus non pasteurisés, ou eau non traitée

En nageant dans des piscines, des lacs ou des parcs aquatiques contaminés

Transmission de personne à personne

En touchant des animaux infectés, puis en portant ses doigts à la bouche

Crampes abdominales soudaines, diarrhée aqueuse qui devient souvent sanglante dans un délai de 1 à 3 jours

Un syndrome hémolytique et urémique, une complication grave, peut survenir

Les antibiotiques augmentent le risque de développer un syndrome hémolytique et urémique et ne sont donc pas prescrits.

Escherichia coli entéro-toxinogène (responsable de la turista)

Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée

Diarrhée aqueuse fréquente, nausées, vomissements, crampes abdominales

Les symptômes débutent dans les 12 à 72 heures suivant l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminée.

Dure généralement entre 3 et 5 jours

Les antibiotiques (par exemple, ciprofloxacine ou lévofloxacine) pourraient limiter la durée de la maladie.

De l’azithromycine est administrée aux enfants.

Giardia

Ingestion d’eau ou de nourriture contaminée

Transmission de personne à personne, notamment dans les garderies

Diarrhées aqueuses, nausées, vomissements et perte d’appétit

Les symptômes apparaissent 1 à 14 jours (en moyenne 7 jours) après l’infection

Des troubles de plus longue durée (qui durent plusieurs jours ou semaines) sont possibles, avec selles malodorants, ballonnements, flatulences, fatigue et perte de poids

Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, tinidazole, métronidazole ou nitazoxanide).Des médicaments antiparasitaires sont administrés (par exemple, tinidazole, métronidazole ou nitazoxanide).

Adénovirus intestinal (entérique)

Transmission oro-fécale*

Gouttelettes respiratoires

Diarrhée aqueuse fréquente qui dure 1 à 2 semaines

Légers vomissements qui débutent 1 à 2 jours après le début de la diarrhée

La fièvre touche 50 % des personnes

Les symptômes débutent 3 à 10 jours après l’infection

En général, dure au moins 10 jours

Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.

Norovirus

Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée

Peut se propager facilement d’une personne à l’autre par transmission oro-fécale*

Diarrhée aqueuse fréquente, en particulier chez les adultes

Vomissements, en particulier chez les enfants

Crampes d’estomac, fièvre, maux de tête, courbatures et douleurs

Les symptômes débutent 1 à 2 jours après l’infection

Dure généralement entre 1 et 3 jours

Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.

Rotavirus

Transmission oro-fécale*

Diarrhée aqueuse fréquente

Chez les enfants, la diarrhée peut provoquer une déshydratation sévère, voire la mort.

Vomissements

Fièvre supérieure à 39 °C environ

Les symptômes débutent 1 à 3 jours après l’infection

Peut durer entre 5 et 7 jours chez les nourrissons et les jeunes enfants.

Aucun antibiotique ni médicament antiviral n’est administré.

Des vaccins sont disponibles pour les nourrissons.

Salmonella

Consommation d’aliments contaminés

Contact avec des reptiles (par exemple, iguanes, serpents et tortues), des oiseaux ou des amphibiens (par exemple, grenouilles et salamandres)

Fièvre élevée, épuisement, crampes abdominales, nausées, vomissements, diarrhée qui peut ou non être sanglante

Les symptômes durent généralement 1 à 4 jours

Généralement, aucun antibiotique n’est administré, sauf chez les personnes atteintes d’une maladie grave ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

Shigella

Transmission de personne à personne, notamment dans les garderies

Peut être d’intensité légère ou grave

Dans les cas bénins, fièvre légère, diarrhée aqueuse

Dans les cas graves, fièvre élevée, épuisement, fortes crampes abdominales, évacuation douloureuse de selles contenant du sang et du mucus

Chez les enfants, la diarrhée peut provoquer une déshydratation sévère, voire la mort.

Chez l’adulte, les symptômes durent généralement environ 4 à 8 jours dans les cas légers et 3 à 6 semaines dans les cas graves, en l’absence de traitement

Chez la plupart des enfants, les symptômes disparaissent la deuxième semaine

Il n’est pas nécessaire d’administrer des antibiotiques chez les adultes par ailleurs en bonne santé atteints de formes légères.

Des antibiotiques (par exemple, azithromycine et ceftriaxone) sont administrés aux personnes très jeunes ou très âgées, dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent une infection modérée à sévère.Des antibiotiques (par exemple, azithromycine et ceftriaxone) sont administrés aux personnes très jeunes ou très âgées, dont le système immunitaire est affaibli ou qui présentent une infection modérée à sévère.

Staphylococcus aureus (voir également Intoxication alimentaire à staphylocoque)

Bacillus cereus

Clostridium perfringens

Aliments contaminés par les toxines produites par la bactérie

Nausées, vomissements et diarrhées sévères

Les symptômes commencent 30 minutes à 8 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé et disparaissent progressivement dans un délai de 24 heures

Aucun traitement antibiotique n’est administré.

Vibrio cholerae

Ingestion de nourriture ou d’eau contaminée

Diarrhée aqueuse indolore et vomissements

Peut entraîner des pertes de liquides considérables et un choc

Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).

Des vaccins sont disponibles pour les adultes.

Autres types de Vibrio

Fruits de mer

Diarrhée aqueuse, souvent accompagnée de quelques nausées ou vomissements

Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).Des antibiotiques sont administrés (par exemple, ciprofloxacine ou doxycycline).

* La transmission oro-fécale implique une infection qui survient lorsque les personnes mettent leurs mains à la bouche après avoir touché un objet (tel qu’une couche ou un jouet) contaminé par des selles infectées.

