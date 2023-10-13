Principales lipoprotéines : Transporteurs de lipides
Type
Origine
Fonction
Chylomicrons
Se forment à partir des graisses contenues dans les aliments et transformées dans l’intestin
Transport de graisses digérées (telles que les triglycérides) aux muscles et aux cellules adipeuses
Lipoprotéines de haute densité (HDL)
Formées dans le foie et dans l’intestin grêle
Éliminent le cholestérol des tissus de l’organisme et le transporte vers les cellules qui nécessitent du cholestérol et vers le foie pour son élimination
Lipoprotéines de faible densité (LDL)
Formées à partir des VLDL après transfert des triglycérides vers les cellules adipeuses
Transportent le cholestérol vers différentes cellules
Lipoprotéines de très faible densité (VLDL)
Se forment dans le foie
Transportent les triglycérides par le foie vers les cellules adipeuses