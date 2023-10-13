skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Search icon

Principales lipoprotéines : Transporteurs de lipides

Type

Origine

Fonction

Chylomicrons

Se forment à partir des graisses contenues dans les aliments et transformées dans l’intestin

Transport de graisses digérées (telles que les triglycérides) aux muscles et aux cellules adipeuses

Lipoprotéines de haute densité (HDL)

Formées dans le foie et dans l’intestin grêle

Éliminent le cholestérol des tissus de l’organisme et le transporte vers les cellules qui nécessitent du cholestérol et vers le foie pour son élimination

Lipoprotéines de faible densité (LDL)

Formées à partir des VLDL après transfert des triglycérides vers les cellules adipeuses

Transportent le cholestérol vers différentes cellules

Lipoprotéines de très faible densité (VLDL)

Se forment dans le foie

Transportent les triglycérides par le foie vers les cellules adipeuses

Dans ces sujets