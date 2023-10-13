Médicaments utilisés en cas d’infections fongiques graves
Médicaments
Utilisations fréquentes
Quelques effets secondaires
Amphotéricine B
La plupart des infections fongiques
Frissons, fièvre, maux de tête, vomissements, faible taux sanguin de potassium*, insuffisance rénale et anémie
Anidulafungine
Caspofungine
Micafungine
Nausées, diarrhée, maux de tête, inflammation du foie, inflammation veineuse et éruption cutanée
FluconazoleFluconazole
Candidose et autres infections fongiques, y compris la coccidioïdomycose et les cryptococcoses
Nausées, éruption cutanée et inflammation du foie
Flucytosine†Flucytosine†
Nausées, vomissements et lésions de la moelle osseuse
Isavuconazole (également appelé isavuconazonium)Isavuconazole (également appelé isavuconazonium)
Nausées, vomissements et inflammation hépatique
ItraconazoleItraconazole
Infections fongiques de la peau, histoplasmose, blastomycose, coccidioïdomycose, sporotrichose et aspergillose
Nausées, diarrhée, inflammation du foie, éruptions cutanées, maux de tête, étourdissements, faible taux sanguin de potassium*, hypertension artérielle, accumulation de liquide (œdème) et insuffisance cardiaque
PosaconazolePosaconazole
Nausées, vomissements, éruption cutanée et inflammation hépatique
Rézafungine
Sensibilité au soleil, résultats anormaux des tests hépatiques, réactions liées à la perfusion (bouffées de chaleur, sensation de chaleur, urticaire, nausées, oppression thoracique)
VoriconazoleVoriconazole
Aspergillose et candidoses, fusariose et scédosporiose
Perturbations temporaires de la vision (par exemple, vision floue, altération de la vision des couleurs et sensibilité à la lumière), nausées, vomissements, éruption cutanée et inflammation du foie
* Un faible taux de potassium (hypokaliémie) peut entraîner une faiblesse musculaire, des crampes et des contractions musculaires, ainsi qu’un rythme cardiaque anormal.
† La flucytosine est généralement utilisée avec l’amphotéricine B pour les infections à † La flucytosine est généralement utilisée avec l’amphotéricine B pour les infections àCandida et à cryptocoques graves.