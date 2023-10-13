skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Médicaments utilisés en cas d’infections fongiques graves

Médicaments

Utilisations fréquentes

Quelques effets secondaires

Amphotéricine B

La plupart des infections fongiques

Frissons, fièvre, maux de tête, vomissements, faible taux sanguin de potassium*, insuffisance rénale et anémie

Anidulafungine

Caspofungine

Micafungine

Candidoses

Nausées, diarrhée, maux de tête, inflammation du foie, inflammation veineuse et éruption cutanée

FluconazoleFluconazole

Candidose et autres infections fongiques, y compris la coccidioïdomycose et les cryptococcoses

Nausées, éruption cutanée et inflammation du foie

FlucytosineFlucytosine†

Candidoses et cryptococcoses

Nausées, vomissements et lésions de la moelle osseuse

Isavuconazole (également appelé isavuconazonium)Isavuconazole (également appelé isavuconazonium)

Aspergillose et mucormycose

Nausées, vomissements et inflammation hépatique

ItraconazoleItraconazole

Infections fongiques de la peau, histoplasmose, blastomycose, coccidioïdomycose, sporotrichose et aspergillose

Nausées, diarrhée, inflammation du foie, éruptions cutanées, maux de tête, étourdissements, faible taux sanguin de potassium*, hypertension artérielle, accumulation de liquide (œdème) et insuffisance cardiaque

PosaconazolePosaconazole

Aspergillose et mucormycose

Nausées, vomissements, éruption cutanée et inflammation hépatique

Rézafungine

Candidoses

Sensibilité au soleil, résultats anormaux des tests hépatiques, réactions liées à la perfusion (bouffées de chaleur, sensation de chaleur, urticaire, nausées, oppression thoracique)

VoriconazoleVoriconazole

Aspergillose et candidoses, fusariose et scédosporiose

Perturbations temporaires de la vision (par exemple, vision floue, altération de la vision des couleurs et sensibilité à la lumière), nausées, vomissements, éruption cutanée et inflammation du foie

* Un faible taux de potassium (hypokaliémie) peut entraîner une faiblesse musculaire, des crampes et des contractions musculaires, ainsi qu’un rythme cardiaque anormal.

† La flucytosine est généralement utilisée avec l’amphotéricine B pour les infections à † La flucytosine est généralement utilisée avec l’amphotéricine B pour les infections àCandida et à cryptocoques graves.

