Focus sur le vieillissement : Causes d’insuffisance cardiaque chez les adultes âgés
L’âge seul ne cause pas une insuffisance cardiaque. Mais les adultes âgés risquent davantage de présenter les causes les plus fréquentes d’insuffisance cardiaque, à savoir une hypertension artérielle de longue date et une crise cardiaque (due à une maladie des artères coronaires).
Ces troubles peuvent provoquer une insuffisance cardiaque de 2 façons. Ils peuvent provoquer des problèmes avec la capacité du cœur à :
Chez les adultes âgés, les problèmes de remplissage (appelés dysfonction diastolique) et les problèmes de pompage (appelés dysfonction systolique) sont tout aussi fréquents.
Problèmes de remplissage
Les problèmes de remplissage surviennent quand les parois des ventricules deviennent rigides. Par conséquent, les ventricules ne peuvent pas se remplir de sang normalement, et le volume de sang éjecté est insuffisant. À mesure que les gens vieillissent, leur muscle cardiaque tend à devenir plus rigide, ce qui augmente le risque d’insuffisance cardiaque dû à des problèmes de remplissage. L’hypertension artérielle peut causer des problèmes de remplissage car elle rend le muscle cardiaque plus épais et plus rigide.
Les problèmes de remplissage ne sont pas toujours causés par un cœur rigide. Par exemple, dans la fibrillation atriale (un trouble du rythme cardiaque plus fréquent avec l’âge), les atria battent rapidement et irrégulièrement. Par conséquent, ils ne transportent pas suffisamment de sang dans les ventricules. Une fibrillation atriale subite chez les adultes âgés peut provoquer une insuffisance cardiaque.
Problèmes de pompage
Les problèmes de pompage se produisent généralement quand le muscle cardiaque a été endommagé. Un cœur endommagé pompe moins de sang, augmentant la pression à l’intérieur du cœur et la dilatation des cavités cardiaques.
La cause la plus fréquente de lésion cardiaque chez les adultes âgés est une crise cardiaque (due à l’obstruction d’une artère qui alimente le cœur en sang).
Des maladies des valvules cardiaques peuvent également causer des problèmes de pompage.
Dans la sténose aortique (une maladie des valvules cardiaques), l’ouverture entre le ventricule gauche et l’aorte (valvule aortique) se rétrécit. Par conséquent, le pompage du sang hors du cœur est plus difficile. La sténose aortique est une cause fréquente d’insuffisance cardiaque chez les adultes âgés.
Quand un trouble pulmonaire comme la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) ou du tissu cicatriciel (fibrose pulmonaire) est présent depuis longtemps, la tension artérielle augmente dans les poumons. Par conséquent, il est plus difficile pour le ventricule droit de pomper le sang vers les poumons.