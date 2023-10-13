Enfants témoins de violences domestiques
Une étude a observé que 11 % des enfants aux États-Unis sont exposés à une certaine forme de violence familiale en un an et 26 % sont exposés à au moins une forme de violence familiale au cours de leur vie (1). Ces enfants peuvent développer des problèmes, notamment (2) :
Et peuvent de plus se sentir coupables de la situation.
Les enfants plus âgés fuguent parfois.
L’auteur de ces abus peut également s’en prendre physiquement aux enfants, et les blesser. Dans les familles où se produisent des actes de violence, la probabilité que les enfants subissent également des maltraitances physiques est plus élevée.
1. Hamby S, Finkelhor D, Turner H: Children’s exposure to intimate partner violence and other forms of family violence : (Exposition des enfants à la violence conjugale et à d’autres formes de violence familiale) Nationally representative rates among US youth (Taux représentatifs au niveau national chez les jeunes Américains). OJJDP Juvenile Justice Bulletin (Bulletin de la justice juvénile) - NCJ 232272, 1-12, 2011. Washington, DC : US Government Printing Office (Bureau d’impression du gouvernement des États-Unis)
2. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Domestic Violence and Children No. 109 ; mis à jour en septembre 2023