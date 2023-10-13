Effets secondaires de certains médicaments pour la rectocolite hémorragique
Médicaments
Quelques effets secondaires
Commentaires
Aminosalicylés
Courants : Nausées, maux de tête, étourdissements, fatigue, fièvre, éruption cutanée et, chez l’homme, stérilité réversible
Peu courants : Inflammation du foie (hépatite), du pancréas (pancréatite) ou des poumons (pneumonie) et anémie hémolytique
Les douleurs abdominales, les étourdissements et la fatigue sont liés à la dose.
L’hépatite et la pancréatite sont sans lien avec la dose.
Courants : Fièvre et éruption cutanée
Peu courants : Pancréatite, inflammation du péricarde (péricardite) et pneumonie
Pour l’olsalazine : Diarrhées aqueuses
La plupart des effets secondaires observés avec la sulfasalazine peuvent survenir avec n’importe quel autre aminosalicylé, mais à une fréquence bien inférieure.
Stéroïdes
Prednisone
Diabète sucré, hypertension artérielle, cataracte, ostéoporose (baisse de la densité osseuse), amincissement de la peau, troubles mentaux, psychoses aiguës, sautes d’humeur, infections, acné, pilosité excessive (hirsutisme), cycles menstruels irréguliers, gastrite et ulcère gastroduodénal
Le diabète et l’hypertension artérielle sont plus fréquents chez les sujets qui présentent d’autres facteurs de risque.
Budésonide
Diabète sucré, hypertension artérielle, cataracte et ostéoporose
Le budésonide provoque les mêmes effets secondaires que la prednisone, mais à un degré moindre.
Hydrocortisone (lavement ou mousse)
Une partie du médicament est absorbée par l’organisme, mais même avec un usage prolongé, peu de personnes présentent des effets secondaires graves (contrairement aux stéroïdes comme la prednisone).
L’hydrocortisone en lavement ou en mousse convient principalement aux rectocolites hémorragiques qui affectent le rectum ou la partie du côlon proche du rectum.
Immunosuppresseurs
Anorexie, nausées, vomissements, sensation générale de malaise, infections, cancer, réactions allergiques, pancréatite, faible numération des globules blancs, dépression médullaire et dysfonctionnement hépatique
Les effets secondaires généralement liés à la dose incluent la dépression médullaire et le dysfonctionnement hépatique.
Une surveillance régulière des valeurs sanguines est nécessaire.
Ciclosporine
Hypertension artérielle, nausées, vomissements, diarrhées, insuffisance rénale, tremblements, infections, crises convulsives, neuropathie et développement de lymphomes (cancers du système lymphatique)
Les effets secondaires deviennent plus probables avec un usage prolongé.
Tacrolimus
Similaire à la ciclosporine
Ce médicament est très proche de la ciclosporine et partage un certain nombre de ses effets secondaires.
Agents biologiques et agents apparentés
Infliximab
Réactions à la perfusion, infections, cancer, douleurs abdominales, dysfonctionnement hépatique et faible numération des globules blancs
Les réactions à la perfusion sont des effets secondaires potentiellement immédiats qui surviennent pendant la perfusion (comme fièvre, frissons, nausées, maux de tête, démangeaisons, éruption cutanée, urticaire, baisse de la tension artérielle ou difficulté respiratoire).
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose et de l’hépatite B avant d’initier le traitement.
Adalimumab
Douleur ou démangeaisons au point d’injection (réactions d’hypersensibilité), maux de tête, infections et cancer
Les effets secondaires sont similaires à ceux de l’infliximab, si ce n’est que l’adalimumab est administré sous la peau (voie sous-cutanée) et ne provoque donc pas de réactions à la perfusion.
Les autres réactions d’hypersensibilité qui surviennent au point d’injection incluent l’éruption cutanée et l’urticaire. Des réactions d’hypersensibilité plus graves sont possibles.
Golimumab
Lors de l’administration sous-cutanée, douleur ou démangeaisons au site d’injection (réactions d’hypersensibilité), infections, et cancer
Les effets secondaires sont similaires à ceux de l’infliximab.
Lors de l’administration sous-cutanée, ce médicament ne provoque pas de réactions à la perfusion.
Les autres réactions d’hypersensibilité qui surviennent au point d’injection incluent l’éruption cutanée et l’urticaire. Des réactions d’hypersensibilité plus graves sont possibles.
Védolizumab
Infections, réactions d’hypersensibilité, rhumes
Risque très rare de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP).
Ustékinumab
Réactions au site d’injection (douleur, rougeur, gonflement), symptômes semblables à ceux du rhume, frissons, maux de tête, sensation de fatigue, diarrhée, douleurs lombaires, miction douloureuse, éruption cutanée ou démangeaisons
Ce médicament pourrait augmenter le risque de cancer. Un carcinome épidermoïde, un type de cancer de la peau, peut survenir.
Un trouble qui provoque un gonflement du cerveau (syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible) peut survenir.
Mirikizumab
Augmentation du risque d’infections des voies respiratoires supérieures et de boutons de fièvre, de réactions au site d’injection (douleur, rougeur ou gonflement), de céphalées, de douleurs articulaires
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose avant le traitement.
Les enzymes hépatiques et la bilirubine sont contrôlées avant et pendant le traitement.
Toutes les vaccinations appropriées à l’âge doivent être effectuées avant le traitement. Tous les vaccins vivants doivent être évités pendant le traitement.
Risankizumab
Infections, céphalées, fatigue, rhume
La plupart de ces effets secondaires s’améliorent en quelques semaines
Guselkumab
Réaction d’hypersensibilité, risque accru d’infections des voies respiratoires supérieures
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose, de l’hépatite B et de l’hépatite C avant le traitement.
Les enzymes hépatiques et la bilirubine sont contrôlées avant et pendant le traitement.
Toutes les vaccinations appropriées à l’âge doivent être effectuées avant le traitement. Tous les vaccins vivants doivent être évités pendant le traitement.
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les infections non contrôlées (notamment la tuberculose, le VIH ou l’hépatite B) sans prophylaxie.
Agents à petite molécule
Tofacitinib
Augmentation du risque de taux élevés de cholestérol, de céphalées, d’infection par le zona (herpès zoster) et d’autres infections
Autres effets indésirables rares : risque accru de caillot sanguin, d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral.
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose avant et pendant le traitement.
Upadacitinib
Augmentation du risque de taux élevés de cholestérol, de céphalées, d’infection par le zona (herpès zoster) et d’autres infections
Autres effets indésirables rares : risque accru de caillot sanguin, d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral.
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose avant et pendant le traitement.
Ozanimod
Infections des voies respiratoires supérieures, maux de tête, inflammation du foie
Les personnes doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose avant d’initier le traitement.
Ce médicament ne doit pas être pris par les personnes qui prennent un inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO, comme la sélégiline, la phénelzine et le linézolide).
Étrasimod
Risque accru d’infections, dimiution du nombre de globules blancs
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients ayant des antécédents de crise cardiaque ou d’angor instable, d’insuffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de certains troubles du rythme cardiaque.