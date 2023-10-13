skip to main content
Dix classes de substances fréquemment associées à des troubles liés à l’usage de substances

Alcool

Psychotropes et sédatifs

Caféine

Cannabis (notamment la marijuana et les cannabinoïdes de synthèse)

Hallucinogènes (y compris LSD, phencyclidine, psilocybine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine [MDMA])

Substances inhalées (telles que le diluant à peinture et certaines colles)

Opiacés (notamment le fentanyl, la morphine et l’oxycodone)(notamment le fentanyl, la morphine et l’oxycodone)

Stimulants (notamment les amphétamines et la cocaïne)

Tabac

Autres (notamment les stéroïdes anabolisants et d’autres substances couramment consommées)

