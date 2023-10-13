Dix classes de substances fréquemment associées à des troubles liés à l’usage de substances
Caféine
Cannabis (notamment la marijuana et les cannabinoïdes de synthèse)
Hallucinogènes (y compris LSD, phencyclidine, psilocybine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine [MDMA])
Substances inhalées (telles que le diluant à peinture et certaines colles)
Opiacés (notamment le fentanyl, la morphine et l’oxycodone)(notamment le fentanyl, la morphine et l’oxycodone)
Stimulants (notamment les amphétamines et la cocaïne)
Autres (notamment les stéroïdes anabolisants et d’autres substances couramment consommées)