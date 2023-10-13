Classification de l’insuffisance cardiaque de la New York Heart Association
Classe
Symptômes
I Aucune limitation
Une activité physique ordinaire ne cause aucune fatigue, aucune dyspnée, ni aucune perception des battements cardiaques (palpitations).
II Légère
Une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire (angine).
III Modérée
La personne est confortable au repos, mais une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire (angine).
IV Sévère
Les symptômes se produisent au repos, et une activité physique quelconque augmente les symptômes.