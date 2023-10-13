skip to main content
Classification de l’insuffisance cardiaque de la New York Heart Association

Classe

Symptômes

I Aucune limitation

Une activité physique ordinaire ne cause aucune fatigue, aucune dyspnée, ni aucune perception des battements cardiaques (palpitations).

II Légère

Une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire (angine).

III Modérée

La personne est confortable au repos, mais une activité physique ordinaire cause de la fatigue, une dyspnée, des palpitations, ou un malaise pulmonaire (angine).

IV Sévère

Les symptômes se produisent au repos, et une activité physique quelconque augmente les symptômes.

