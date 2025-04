* Les effets anticholinergiques comprennent les suivants : confusion, vision floue, constipation, sécheresse de la bouche, vertiges et perte d’équilibre, ainsi que difficultés en début de miction. Inhibiteurs de la COX-2 = coxibs ; AINS = anti-inflammatoires non stéroïdiens. Adaptation de The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767