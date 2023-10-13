* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes.

† Ce trouble est également un facteur de risque et une cause d’incontinence nocturne.

‡ Le diabète ne provoque généralement pas d’incontinence tant que le taux de sucre dans le sang (glucose) est suffisamment élevé pour que le glucose passe dans les urines.

¶ Le stress est en cause surtout lorsque l’incontinence est soudaine.