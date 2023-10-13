skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Certains facteurs de risque, causes et caractéristiques de l’incontinence urinaire chez l’enfant

Facteur de risque/Cause

Caractéristiques fréquentes*

Approche diagnostique

Une vessie qui ne se vide pas complètement (vessie neurogène) en raison d’une malformation de la moelle épinière ou du système nerveux

Anomalies au niveau de la colonne vertébrale pouvant être observées, une fossette profonde ou touffe de cheveux dans le bas du dos, ainsi qu’une faiblesse et une diminution de la sensibilité dans les jambes et les pieds

Une radiographie du bas du dos

Parfois une IRM de la colonne vertébrale

Échographie des reins et de la vessie

Études du jet d’urine et de la pression dans la vessie (études urodynamiques)

Anomalie anatomique (par exemple, un uretère mal placé chez les filles ou valves urétrales postérieures chez les garçons)

Aucune journée sans épisode d’incontinence

Chez les filles, incontinence le jour et la nuit, une miction habituellement normale mais avec des sous-vêtements humides en permanence, et une décharge du vagin

D’éventuels antécédents d’infections des voies urinaires et d’autres anomalies de l’appareil urinaire

Examens d’imagerie des reins et des uretères, y compris échographie des reins

TDM de l’abdomen et du bassin ou IRM des voies urinaires

Souvent, une urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)

Examen du flux rénal (pour détecter le flux urinaire) ou urographie intraveineuse avec un produit de contraste (pour identifier les anomalies anatomiques)

Une vessie trop pleine

Attendre la dernière minute pour uriner

Fréquent chez les enfants d’âge préscolaire quand ils sont absorbés par le jeu

Questions portant sur les moments où l’incontinence survient

Consignation du moment, de la fréquence et du volume d’urine dans un journal de la miction

Retour de l’urine dans le vagin (reflux urétro-vaginal ou miction vaginale)

Fuite en position debout après la miction

Examen clinique seul

Constipation

Selles peu fréquentes, dures, semblables à des cailloux ou très volumineuses

Parfois, inconfort abdominal ou ballonnements

Souvent chez les enfants qui suivent un régime qui constipe (par exemple énormément de lait et produits laitiers et peu de fruits et légumes)

Généralement, examen clinique seul

Parfois une radiographie de l’abdomen

Consignation du moment, de la fréquence et du volume des selles dans un journal des selles

Un retard de développement†

Pas d’incontinence diurne

Plus fréquente chez les garçons et les gros dormeurs

Éventuellement des membres de la famille qui mouillaient leur lit

Examen clinique seul

Une miction dysfonctionnelle à cause du manque de coordination entre les muscles impliqués dans l’expulsion d’urine de la vessie (le muscle de la vessie et le muscle du sphincter urinaire)

Souvent, incontinence fécale, reflux d’urine et infections des voies urinaires

Une incontinence diurne et nocturne éventuelle

Une étude de l’écoulement d’urine

Parfois, une urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)

Échographie des reins et de la vessie

L’incontinence provoquée par le rire

Miction en riant, plus fréquente chez les filles

À d’autres moments, une miction tout à fait normale

Examen clinique seul

Augmentation de la production d’urine, qui peut avoir de multiples raisons, telles que :† 

Varient en fonction des troubles

Pour le diabète sucré, analyses de sang pour déterminer la glycémie (sucre)‡

Pour la résistance à l’arginine-vasopressine, analyses de sang et éventuellement analyse d’urine

Pour la drépanocytose, analyses de sang

Apnée obstructive du sommeil

Parfois, chez les enfants qui ronflent et font des pauses respiratoires qui durent 15 secondes ou plus (apnées) pendant le sommeil suivies de grognements bruyants

Somnolence diurne excessive

Hypertrophie des amygdales et/ou des végétations adénoïdes

Retard de croissance staturo-pondérale (anciennement appelé retard de croissance)

Une étude du sommeil

Vessie hyperactive

Besoin impérieux d’uriner

Typiquement un besoin fréquent d’uriner pendant la journée et la nuit

Parfois l’usage de manœuvres de rétention ou des postures du corps (par exemple, les enfants peuvent s’accroupir)

Examen clinique

Parfois des études de flux d’urine, des études urodynamiques ou un journal de la miction

Abus sexuels

Troubles du sommeil ou problèmes scolaires (comme la délinquance ou de mauvaises notes)

Comportement inapproprié et sexualisé, dépression, intérêt inhabituel ou évitement de tout sujet sexuel, et connaissances inappropriées d’aspects sexuels par rapport à l’âge

Évaluation par des experts en abus sexuels

Stress†§

Problèmes scolaires, isolement social ou problèmes sociaux et stress familial (par exemple, le divorce ou la séparation des parents)

Examen clinique seul

Infection des voies urinaires

Miction douloureuse, présence de sang dans les urines, besoin fréquent d’uriner, et sensation de devoir uriner d’urgence

Parfois de la fièvre, des douleurs abdominales et/ou une dorsalgie

Uroculture et analyse d’urine

Si les résultats des cultures d’urine et des analyses d’urine sont positifs, et tout particulièrement cas d’infection rénale en même temps, échographie des reins et de la vessie et urétrocystographie rétrograde mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)

* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes.

† Ce trouble est également un facteur de risque et une cause d’incontinence nocturne.

‡ Le diabète ne provoque généralement pas d’incontinence tant que le taux de sucre dans le sang (glucose) est suffisamment élevé pour que le glucose passe dans les urines.

¶ Le stress est en cause surtout lorsque l’incontinence est soudaine.

TDM = tomodensitométrie ; IRM = imagerie par résonance magnétique.

