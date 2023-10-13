Certains facteurs de risque, causes et caractéristiques de l’incontinence urinaire chez l’enfant
Facteur de risque/Cause
Caractéristiques fréquentes*
Approche diagnostique
Une vessie qui ne se vide pas complètement (vessie neurogène) en raison d’une malformation de la moelle épinière ou du système nerveux
Anomalies au niveau de la colonne vertébrale pouvant être observées, une fossette profonde ou touffe de cheveux dans le bas du dos, ainsi qu’une faiblesse et une diminution de la sensibilité dans les jambes et les pieds
Une radiographie du bas du dos
Parfois une IRM de la colonne vertébrale
Échographie des reins et de la vessie
Études du jet d’urine et de la pression dans la vessie (études urodynamiques)
Anomalie anatomique (par exemple, un uretère mal placé chez les filles ou valves urétrales postérieures chez les garçons)
Aucune journée sans épisode d’incontinence
Chez les filles, incontinence le jour et la nuit, une miction habituellement normale mais avec des sous-vêtements humides en permanence, et une décharge du vagin
D’éventuels antécédents d’infections des voies urinaires et d’autres anomalies de l’appareil urinaire
Examens d’imagerie des reins et des uretères, y compris échographie des reins
TDM de l’abdomen et du bassin ou IRM des voies urinaires
Souvent, une urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)
Examen du flux rénal (pour détecter le flux urinaire) ou urographie intraveineuse avec un produit de contraste (pour identifier les anomalies anatomiques)
Une vessie trop pleine
Attendre la dernière minute pour uriner
Fréquent chez les enfants d’âge préscolaire quand ils sont absorbés par le jeu
Questions portant sur les moments où l’incontinence survient
Consignation du moment, de la fréquence et du volume d’urine dans un journal de la miction
Retour de l’urine dans le vagin (reflux urétro-vaginal ou miction vaginale)
Fuite en position debout après la miction
Examen clinique seul
Selles peu fréquentes, dures, semblables à des cailloux ou très volumineuses
Parfois, inconfort abdominal ou ballonnements
Souvent chez les enfants qui suivent un régime qui constipe (par exemple énormément de lait et produits laitiers et peu de fruits et légumes)
Généralement, examen clinique seul
Parfois une radiographie de l’abdomen
Consignation du moment, de la fréquence et du volume des selles dans un journal des selles
Un retard de développement†
Pas d’incontinence diurne
Plus fréquente chez les garçons et les gros dormeurs
Éventuellement des membres de la famille qui mouillaient leur lit
Examen clinique seul
Une miction dysfonctionnelle à cause du manque de coordination entre les muscles impliqués dans l’expulsion d’urine de la vessie (le muscle de la vessie et le muscle du sphincter urinaire)
Souvent, incontinence fécale, reflux d’urine et infections des voies urinaires
Une incontinence diurne et nocturne éventuelle
Une étude de l’écoulement d’urine
Parfois, une urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)
Échographie des reins et de la vessie
L’incontinence provoquée par le rire
Miction en riant, plus fréquente chez les filles
À d’autres moments, une miction tout à fait normale
Examen clinique seul
Augmentation de la production d’urine, qui peut avoir de multiples raisons, telles que :†
Varient en fonction des troubles
Pour le diabète sucré, analyses de sang pour déterminer la glycémie (sucre)‡
Pour la résistance à l’arginine-vasopressine, analyses de sang et éventuellement analyse d’urine
Pour la drépanocytose, analyses de sang
Parfois, chez les enfants qui ronflent et font des pauses respiratoires qui durent 15 secondes ou plus (apnées) pendant le sommeil suivies de grognements bruyants
Somnolence diurne excessive
Hypertrophie des amygdales et/ou des végétations adénoïdes
Retard de croissance staturo-pondérale (anciennement appelé retard de croissance)
Une étude du sommeil
Vessie hyperactive
Besoin impérieux d’uriner
Typiquement un besoin fréquent d’uriner pendant la journée et la nuit
Parfois l’usage de manœuvres de rétention ou des postures du corps (par exemple, les enfants peuvent s’accroupir)
Examen clinique
Parfois des études de flux d’urine, des études urodynamiques ou un journal de la miction
Troubles du sommeil ou problèmes scolaires (comme la délinquance ou de mauvaises notes)
Comportement inapproprié et sexualisé, dépression, intérêt inhabituel ou évitement de tout sujet sexuel, et connaissances inappropriées d’aspects sexuels par rapport à l’âge
Évaluation par des experts en abus sexuels
Stress†§
Problèmes scolaires, isolement social ou problèmes sociaux et stress familial (par exemple, le divorce ou la séparation des parents)
Examen clinique seul
Miction douloureuse, présence de sang dans les urines, besoin fréquent d’uriner, et sensation de devoir uriner d’urgence
Parfois de la fièvre, des douleurs abdominales et/ou une dorsalgie
Uroculture et analyse d’urine
Si les résultats des cultures d’urine et des analyses d’urine sont positifs, et tout particulièrement cas d’infection rénale en même temps, échographie des reins et de la vessie et urétrocystographie rétrograde mictionnelle (radiographies prises avant, pendant et après la miction)
* Les caractéristiques incluent les symptômes et les résultats de l’examen médical. Les caractéristiques mentionnées sont typiques, mais ne sont pas toujours présentes.
† Ce trouble est également un facteur de risque et une cause d’incontinence nocturne.
‡ Le diabète ne provoque généralement pas d’incontinence tant que le taux de sucre dans le sang (glucose) est suffisamment élevé pour que le glucose passe dans les urines.
¶ Le stress est en cause surtout lorsque l’incontinence est soudaine.
TDM = tomodensitométrie ; IRM = imagerie par résonance magnétique.