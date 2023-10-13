skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Search icon

Causes du syndrome de Raynaud secondaire

Causes du syndrome de Raynaud secondaire

Cause

Exemples

Maladies auto-immunes et inflammatoires

Connectivite mixte ou indifférenciée

Myopathies inflammatoires idiopathiques (comme la polymyosite ou la dermatomyosite)

Polyarthrite rhumatoïde

Syndrome de Sjögren

Lupus érythémateux systémique

Sclérose systémique

Troubles hormonaux

Hypothyroïdie

Troubles sanguins

Maladie des agglutinines froides

Polyglobulie essentielle

Cancer et troubles apparentés

Tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales

Syndrome paranéoplasique

Troubles neurologiques

Syndrome du canal carpien

Traumatisme

Gelure

Vibrations

Maladies vasculaires

Syndrome du défilé thoracique

Médicaments et substances

Bêtabloquants

Cocaïne

Préparations à base d’ergots (utilisées pour les migraines et pour contrôler les saignements après l’accouchement)

Nicotine

Médicaments stimulants

Dans ces sujets