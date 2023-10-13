Causes du syndrome de Raynaud secondaire
Cause
Exemples
Maladies auto-immunes et inflammatoires
Connectivite mixte ou indifférenciée
Myopathies inflammatoires idiopathiques (comme la polymyosite ou la dermatomyosite)
Troubles hormonaux
Troubles sanguins
Maladie des agglutinines froides
Cancer et troubles apparentés
Tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales
Troubles neurologiques
Traumatisme
Vibrations
Maladies vasculaires
Médicaments et substances
Bêtabloquants
Cocaïne
Préparations à base d’ergots (utilisées pour les migraines et pour contrôler les saignements après l’accouchement)
Nicotine
Médicaments stimulants