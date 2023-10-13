Causes des infections sexuellement transmissibles
Cause
Infection
Bactéries
Urétrite et cervicite à Chlamydia
Virus
Herpès génital à herpès simplex
Hépatite A et hépatite C*
Infection par le virus du papillome humain (HPV)
Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
Molluscum contagiosum* (dû à un poxvirus)
Mpox (anciennement appelée variole du singe)*
Parasites (protozoaires)
Ectoparasites
Infestation par les poux pubiens*
Gale* (due au sarcopte, un acarien)
* Ces infections ne sont généralement pas considérées comme des infections sexuellement transmissibles (IST), mais peuvent se propager par contact sexuel (voir Transmission des IST).