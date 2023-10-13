skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Causes des infections sexuellement transmissibles

Cause

Infection

Bactéries

Chancre mou

Urétrite et cervicite à Chlamydia

Gonorrhée

Granulome inguinal

Lymphogranulome vénérien

Infections à Mycoplasma

Syphilis

Virus

Herpès génital à herpès simplex

Hépatite B

Hépatite A et hépatite C*

Infection par le virus du papillome humain (HPV)

Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Molluscum contagiosum* (dû à un poxvirus)

Mpox (anciennement appelée variole du singe)*

Virus Zika*

Parasites (protozoaires)

Trichomonase

Ectoparasites

Infestation par les poux pubiens*

Gale* (due au sarcopte, un acarien)

* Ces infections ne sont généralement pas considérées comme des infections sexuellement transmissibles (IST), mais peuvent se propager par contact sexuel (voir Transmission des IST).

