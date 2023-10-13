* Ce tableau comprend uniquement les anomalies chromosomiques qui peuvent être détectées par les tests chromosomiques standards. Les risques d'avoir un bébé présentant des anomalies chromosomiques sub-microscopiques (qui ne peuvent être détectés que par des tests spéciaux) ne sont pas inclus. Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):282–285.