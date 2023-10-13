skip to main content
MSDLe Manuel MSDVersion pour le grand public
Âge maternel et risque d'anomalie chromosomique chez l'enfant *

Âge de la femme

Risque d'une anomalie chromosomique quelconque

20

0,2%

30

0,3%

35

0,6%

40

1,6%

45

5,4%

49

15%

* Ce tableau comprend uniquement les anomalies chromosomiques qui peuvent être détectées par les tests chromosomiques standards. Les risques d'avoir un bébé présentant des anomalies chromosomiques sub-microscopiques (qui ne peuvent être détectés que par des tests spéciaux) ne sont pas inclus.

Hook EB. Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. Obstet Gynecol. 1981 Sep;58(3):282–285.

