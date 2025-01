Les signaux nerveux cheminent le long du nerf optique à partir de chaque œil. Les 2 nerfs optiques se rencontrent au chiasma optique. À ce stade, le nerf optique de chaque œil se divise et la moitié des fibres nerveuses de chaque côté se croisent. À cause de cet arrangement, le côté droit du cerveau reçoit l’information provenant du champ de vision gauche de chaque œil, et le côté gauche du cerveau reçoit l’information provenant du champ visuel droit de chaque œil. Une lésion de l’œil ou de la voie optique entraîne différents types de perte de la vision en fonction de l’endroit de la lésion.