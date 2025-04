Le sang circule du cœur aux artères, qui se ramifient en vaisseaux de plus en plus petits pour devenir des artérioles. Les artérioles se connectent à des vaisseaux sanguins encore plus petits appelés capillaires. Les parois fines des capillaires permettent à l’oxygène et aux substances nutritives de passer du sang vers les tissus, et aux déchets de passer des tissus vers le sang. Le sang passe des capillaires jusqu’aux veinules, puis jusqu’aux veines avant de retourner vers le cœur.

La paroi musculaire des artères et des artérioles est relativement épaisse, car la pression sanguine y est élevée et parce qu’elles doivent ajuster leur diamètre pour maintenir la pression sanguine et contrôler le flux sanguin. Les parois des veines et des veinules sont beaucoup plus minces et moins musculaires que celles des artères et des artérioles, principalement parce que la pression est nettement inférieure dans ces veines et ces veinules. Les veines peuvent se dilater pour s’adapter à une augmentation du volume sanguin.