Transmission zoonotique de larva migrans cutanée
Les ankylostomes matures se multiplient dans l’intestin grêle, généralement chez les animaux, et les œufs sont excrétés dans leurs selles.
Dans des conditions favorables (humidité, chaleur, ombre), les larves éclosent des œufs en 1 à 2 jours. Les larves libérées se développent dans les selles et/ou le sol.
Après 5 à 10 jours, les larves deviennent infectieuses. Ces larves infectieuses peuvent survivre 3 à 4 semaines dans un environnement favorable.
Une fois que les larves entrent en contact avec l’animal, elles pénètrent la peau et sont transportées par les vaisseaux sanguins jusqu’au cœur, puis jusqu’aux poumons, où elles atteignent ensuite la gorge et sont avalées.
Les larves atteignent l’intestin grêle où elles deviennent adultes. Les vers adultes vivent dans l’intestin grêle où ils se fixent à la paroi intestinale. Certaines larves cessent leur développement et restent bloquées au stade larvaire dans les tissus ; ces larves particulières constituent la source d’infection pour les chiots et les chatons via le lait maternel.
L’homme est infecté lorsque les larves pénètrent dans la peau. Chez la plupart des espèces, les larves ne peuvent plus se développer dans l’hôte humain et se déplacent dans la couche supérieure de la peau, parfois jusqu’à plusieurs centimètres par jour. Certaines larves peuvent être piégées dans des tissus plus profonds.
Image des Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria (Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, Santé mondiale, Division des maladies parasitaires et Paludisme).