Les larves atteignent l’intestin grêle où elles deviennent adultes. Les vers adultes vivent dans l’intestin grêle où ils se fixent à la paroi intestinale. Certaines larves cessent leur développement et restent bloquées au stade larvaire dans les tissus ; ces larves particulières constituent la source d’infection pour les chiots et les chatons via le lait maternel.