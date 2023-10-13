Les chromosomes sont constitués de bras appelés chromatides. Chaque chromosome a un bras court, appelé « p », et un bras long, appelé « q ».

Le centromère est la région où les 2 chromatides sont maintenues ensemble.

Les télomères sont des régions situées aux extrémités de chaque bras d’un chromosome.

Une molécule d’ADN est constituée de deux brins d’ADN qui s’enroulent l’un autour de l’autre pour ressembler à un escalier en colimaçon qui aurait des millions de marches. Chaque molécule d’ADN extrêmement longue est enroulée dans l’un des chromosomes.