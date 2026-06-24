Le sarcome de Kaposi associé à une infection par le VIH à un stade avancé est un cancer agressif qui survient chez les personnes infectées par le VIH. Il peut se développer sur la peau, dans la bouche (comme illustré ici, sur la gencive supérieure), dans le tube digestif et dans les ganglions lymphatiques. Les tumeurs entraînent la formation de taches, de plaques ou de nodules bleus ou violets.