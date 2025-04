Les impulsions nerveuses venant de chaque œil courent le long du nerf optique correspondant et le long d’autres fibres nerveuses (appelées voies optiques) situées dans la partie postérieure du cerveau, où la vision est reçue et interprétée. Les deux nerfs optiques se rencontrent au chiasma optique, qui est une région en arrière des yeux située immédiatement devant la glande pituitaire et juste en bas de la portion antérieure du cerveau (encéphale). À ce stade, le nerf optique de chaque œil se divise et la moitié des fibres nerveuses de chaque côté se croisent et continuent jusqu’à la partie arrière du cerveau. Donc, le côté droit du cerveau reçoit l’information à travers chaque nerf optique pour le champ de vision gauche, et le côté gauche du cerveau reçoit l’information à travers chaque nerf optique pour le champ de vision droit. Les milieux de ces champs de vision se chevauchent. Ils sont vus par chaque œil (appelé vision binoculaire).