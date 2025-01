Lorsque le diaphragme se contracte et se déplace vers le bas, la cage thoracique s’agrandit, ce qui réduit la pression à l’intérieur des poumons. Pour égaliser les pressions, l’air s’engouffre dans les poumons. Lorsque le diaphragme se détend et remonte, l’élasticité des poumons et de la paroi thoracique permet le rejet d’air hors des poumons.