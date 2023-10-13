Le liquide céphalorachidien circule dans un canal (appelé espace sous-arachnoïdien) entre les membranes interne et intermédiaire (méninges) qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Pour prélever un échantillon de ce liquide, un médecin introduit une petite aiguille creuse entre 2 os (vertèbres) dans la moelle épinière, en général entre la 3e et la 4e ou entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, en dessous du point où la moelle épinière se termine, et ensuite dans l’espace sous-arachnoïdien, qui se situe entre les couches de tissu (méninges) tapissant la moelle épinière (et le cerveau). En général, les personnes sont couchées sur le côté avec les genoux repliés vers le thorax. Cette position ouvre l’espace entre les vertèbres, pour que le médecin évite de heurter les os lorsqu’il introduit l’aiguille.