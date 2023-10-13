Prévention des morsures de tiques
Pour éviter d’attraper une tique ou de se faire mordre, il faut :
Rester sur les chemins et les sentiers lorsqu’on marche dans les bois
Marcher au milieu des sentiers pour éviter de se frotter contre les buissons et les mauvaises herbes
Ne pas s’asseoir sur le sol ou sur des murs de pierre
Porter des chemises à manches longues
Porter des pantalons longs et insérer les bas de pantalon dans les bottes ou les chaussettes
Porter des vêtements clairs permettant de repérer les tiques plus facilement.
Appliquer sur la peau un insecticide répulsif contenant du diéthyltoluamide (DEET)
Appliquer sur les vêtements un insecticide répulsif contenant de la perméthrine ou porter des vêtements prétraités avec de la perméthrine
Normalement, la maladie de Lyme est transmise par des formes jeunes (nymphes) des tiques des cervidés qui sont très petites, beaucoup plus petites que les tiques du chien. En cas de risque d’exposition à ces tiques, il faut les rechercher soigneusement tous les jours sur tout le corps, en particulier au niveau des zones pileuses. L’inspection est utile car les tiques doivent rester attachées généralement pendant plus d’une journée et demie pour transmettre la maladie de Lyme.
Pour extraire la tique, on doit utiliser des pinces à pointe fine, pour saisir la tête de la tique ou la partie de sa bouche qui a pénétré dans la peau et l’extraire d’un mouvement sec. Le corps de la tique ne doit pas être saisi ni écrasé. On ne doit pas utiliser de vaseline, d’alcool, d’allumettes ou d’autres produits irritants pour extraire la tique.