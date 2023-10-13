Pour éviter d’attraper une tique ou de se faire mordre, il faut :

Rester sur les chemins et les sentiers lorsqu’on marche dans les bois

Marcher au milieu des sentiers pour éviter de se frotter contre les buissons et les mauvaises herbes

Ne pas s’asseoir sur le sol ou sur des murs de pierre

Porter des chemises à manches longues

Porter des pantalons longs et insérer les bas de pantalon dans les bottes ou les chaussettes

Porter des vêtements clairs permettant de repérer les tiques plus facilement.

Appliquer sur la peau un insecticide répulsif contenant du diéthyltoluamide (DEET)

Appliquer sur les vêtements un insecticide répulsif contenant de la perméthrine ou porter des vêtements prétraités avec de la perméthrine

Normalement, la maladie de Lyme est transmise par des formes jeunes (nymphes) des tiques des cervidés qui sont très petites, beaucoup plus petites que les tiques du chien. En cas de risque d’exposition à ces tiques, il faut les rechercher soigneusement tous les jours sur tout le corps, en particulier au niveau des zones pileuses. L’inspection est utile car les tiques doivent rester attachées généralement pendant plus d’une journée et demie pour transmettre la maladie de Lyme.