Un clavier d’ordinateur mal positionné peut contribuer au syndrome du canal carpien. Pour prévenir une lésion, on doit maintenir le poignet en position neutre. C’est-à-dire que la main doit être alignée avec l’avant-bras. La main peut être légèrement plus basse que l’avant-bras, mais la main ne doit jamais être plus haute et le poignet ne doit pas être plié. Le clavier doit être placé en position plutôt basse, en maintenant la main un peu au-dessous du coude. Pour soutenir le poignet, on peut utiliser un coussinet.