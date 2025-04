À 8 semaines de grossesse (6 semaines après la fécondation), le développement de la plupart des principaux systèmes d’organes a commencé chez l’embryon. Le placenta s’est développé et a formé de minuscules projections en forme de doigts (villosités) qui s’étendent dans la paroi de l’utérus.

Les villosités font partie du système circulatoire de l’embryon. Les vaisseaux sanguins transportent le sang depuis l’embryon à travers le cordon ombilical et les villosités placentaires. Le sang retourne ensuite à l’embryon. Les vaisseaux sanguins de la mère passent à côté des villosités placentaires, et le sang maternel remplit l’espace autour des villosités. Les vaisseaux sanguins de la mère et de l’embryon sont séparés par une fine membrane. Le sang ne passe pas directement de la mère à l’embryon.

Le liquide, l’oxygène et les nutriments traversent la membrane de la mère à l’embryon, et le dioxyde de carbone et les déchets passent de l’embryon à la mère.

Des cellules provenant du placenta se développent également dans le sac amniotique. Deux couches de membranes se forment autour de l’embryon : l’amnios (membrane interne) et le chorion (membrane externe). L’amnios et le chorion créent un sac (sac amniotique) autour de l’embryon. Le sac est rempli de liquide (liquide amniotique) et l’embryon flotte dans le liquide.