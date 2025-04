La persistance du tronc artériel commun survient pendant le développement du fœtus, lorsque le tronc artériel commun ne se divise pas pour former l’artère pulmonaire et l’aorte, et qu’il ne subsiste donc qu’un seul grand vaisseau sanguin partant du cœur. En conséquence, le sang riche en oxygène (sang oxygéné) et le sang pauvre en oxygène (sang désoxygéné) se mélangent, et ce mélange est envoyé vers les poumons et le reste du corps.