Ce dessin montre différents tendons et nerfs de la cheville et du pied internes droits.

Le nerf tibial postérieur traverse un espace étroit appelé canal tarsien, qui se trouve dans la zone où il passe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Lorsque le canal tarsien est comprimé ou que le tendon est enflammé, il peut provoquer une douleur.