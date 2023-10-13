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Nerf tibial postérieur et canal tarsien

Nerf tibial postérieur et canal tarsien

Ce dessin montre différents tendons et nerfs de la cheville et du pied internes droits.

Le nerf tibial postérieur traverse un espace étroit appelé canal tarsien, qui se trouve dans la zone où il passe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Lorsque le canal tarsien est comprimé ou que le tendon est enflammé, il peut provoquer une douleur.

  • Tendon du muscle tibial postérieur

  • Tendon du muscle long fléchisseur des doigts

  • Nerf tibial

  • Rétinaculum des fléchisseurs

  • Nerf plantaire médial

  • Nerf plantaire latéral

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