Les ménisques sont des coussinets de cartilage qui remplissent l’espace situé entre l’os de la cuisse (fémur) et le tibia. Elles permettent de stabiliser et d’amortir l’articulation du genou. Le ménisque externe est situé sur la face externe du genou. Le ménisque interne est situé sur la face interne du genou.

Le ménisque interne est endommagé le plus souvent lorsque le poids du corps est porté sur un pied et que le genou tourne vigoureusement. Le ménisque interne peut être endommagé lorsque le genou est frappé sur le côté. Dans de tels cas, le ligament croisé antérieur et le ligament collatéral médial sont aussi souvent endommagés.