Bien qu’il existe divers types de cellules, la plupart d’entre elles ont les mêmes composants. Une cellule est constituée d’un noyau et d’un cytoplasme et est entourée par la membrane cellulaire qui régule les transferts vers l’intérieur et l’extérieur. Le noyau contient les chromosomes, le matériel génétique de la cellule, ainsi que le nucléole, qui produit les ribosomes. Les ribosomes synthétisent les protéines, qui sont assemblées dans l’appareil de Golgi, pour être excrétées hors de la cellule. Le cytoplasme est constitué d’un matériel liquide et d’organites qui peuvent être considérés comme les organes de la cellule. Le réticulum endoplasmique transporte les matériaux à l’intérieur de la cellule. Les mitochondries produisent l’énergie nécessaire à l’activité de la cellule. Les lysosomes contiennent des enzymes capables de décomposer les particules qui pénètrent dans la cellule. Les centrioles participent à la division cellulaire.