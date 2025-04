Le genou est conçu de manière à se protéger lui-même. Il est entouré d’une capsule articulaire, à la fois suffisamment souple pour permettre le mouvement et suffisamment résistante pour maintenir l’articulation compacte. L’intérieur de la capsule est tapissé de tissu synovial, qui sécrète du liquide synovial destiné à lubrifier l’articulation. Le cartilage résistant à l’usure, qui recouvre les extrémités de l’os de la cuisse (fémur) et de l’os de la jambe (tibia), réduit le frottement lors des mouvements. Des coussinets de cartilage (ménisques) servent d’amortisseurs entre les deux os et contribuent à répartir le poids corporel sur l’articulation. Des poches remplies de liquide (bourses) protègent des structures comme le tibia et le tendon inséré sur la rotule (tendon rotulien). Cinq ligaments situés sur les côtés et la partie postérieure du genou renforcent la capsule articulaire, ce qui augmente la stabilité. La rotule protège la partie antérieure de l’articulation.