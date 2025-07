Les bébés ont généralement 20 dents primaires : une paire de deuxièmes molaires supérieures (A et J), de premières molaires supérieures (B et I), de canines supérieures (C et H), d’incisives latérales supérieures (D et G), d’incisives centrales supérieures (E et F), de deuxièmes molaires inférieures (T et K), de premières molaires inférieures (S et L), de canines inférieures (R et M), d’incisives latérales inférieures (Q et N) et d’incisives centrales inférieures (P et O).