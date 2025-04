Les plus grandes déviations sont des complexes QRS, qui représentent l’activité des ventricules (les cavités cardiaques inférieures). Les plus petites déviations représentent l’activité des atria (les cavités cardiaques supérieures). Les déviations plus petites ne sont visibles que dans la dérivation marquée V1 (la dérivation la plus proche des cavités cardiaques supérieures) et montrent des déviations de fibrillation atriale qui sont très rapides (plus de 300 par minute), irrégulières dans le temps et de forme irrégulière. Les déviations les plus importantes montrent la réponse ventriculaire à la fibrillation atriale, elles sont toujours irrégulières dans le temps et, dans ce cas, vont de 60 à 150 battements ventriculaires par minute.