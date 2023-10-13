Un saignement ou un œdème cérébral peut augmenter la pression intracrânienne. La pression peut faire se déplacer le cerveau sur un côté et vers le bas dans le crâne au travers de petits orifices présents dans les couches de tissu relativement rigides qui divisent le cerveau en compartiments. Il en résulte un engagement cérébral. Ces cloisons sont des extensions de la membrane externe qui recouvre le cerveau (dure-mère). L’engagement (hernie) comprime les tissus du cerveau et cela les endommage.