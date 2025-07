Les zones flexurales sont les parties du corps où la peau se replie ou se plisse, comme derrière les genoux et les plis internes des coudes. Ces deux photos montrent une rougeur, une desquamation et un épaississement de la peau sur les plis internes des coudes (à gauche) et sur l’arrière des genoux (à droite). L’érythème est plus difficile à voir chez les personnes qui ont la peau foncée.