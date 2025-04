Le défibrillateur automatique externe (DAE) est un dispositif qui peut détecter et corriger un type d’anomalie du rythme cardiaque appelée fibrillation ventriculaire. La fibrillation ventriculaire provoque l’arrêt cardiaque.

Les DAE sont simples d’utilisation. De nombreuses organisations proposent des séances de formation sur l’utilisation des DAE. La plupart des formations ne durent que quelques heures ; cependant, il est possible d’utiliser un DAE même si vous n’avez jamais participé à un cours de formation. Il existe différents modèles de DAE avec des modes d’emploi pouvant varier. Les instructions sont écrites sur le DAE, et la plupart des DAE utilisent également des instructions vocales pour diriger l’utilisateur à chaque étape. Ces appareils sont disponibles dans de nombreux lieux publics, comme les stades, les aéroports et les salles de concert. Les personnes diagnostiquées comme étant à risque de fibrillation ventriculaire qui n’ont pas de défibrillateur implanté peuvent en acquérir un pour une utilisation à domicile par les membres de la famille, qui doivent être formés à son utilisation.