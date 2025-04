Image publiée avec l’aimable autorisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis), du National Center for Injury Prevention and Control (Centre national américain de prévention et de contrôle des lésions ; Ressources sur la sécurité des transports). Ces conseils des CDC concernent les États-Unis. Les réglementations peuvent différer dans les autres pays.