Les lymphocytes T font partie du système de surveillance immunitaire. Ils circulent dans le sang et le système lymphatique. Lorsqu’ils parviennent aux ganglions lymphatiques ou à un autre organe lymphoïde secondaire, ils recherchent la présence de substances étrangères (antigènes) dans l’organisme. Toutefois, avant de pouvoir totalement reconnaître un antigène étranger et y répondre, l’antigène doit être traité et présenté au lymphocyte T par un autre globule blanc, dénommé cellule présentatrice d’antigène. Les cellules présentatrices d’antigènes se composent de cellules dendritiques (les plus efficaces), de macrophages ainsi que de lymphocytes B.