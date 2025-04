Les effets de l’anxiété sur la performance peuvent être représentés par une courbe. Quand le niveau d’anxiété augmente, la performance augmente de façon proportionnelle, mais seulement jusqu’à un certain point. Si l’anxiété augmente au-delà, la performance diminue. Avant le pic de la courbe, l’anxiété est considérée comme adaptative, car elle aide la personne à se préparer à une crise et améliore sa performance. Passé le pic de la courbe, l’anxiété est considérée comme source d’une mauvaise adaptation, car elle provoque de la souffrance et altère la performance.