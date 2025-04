La biopsie de l’artère temporale est la technique utilisée pour diagnostiquer avec certitude l’artérite temporale. On utilise parfois l’échodoppler pour localiser la partie de l’artère temporale à prélever pour biopsie. Après avoir injecté un anesthésique local, on effectue une courte incision directement sur l’artère et on excise un segment d’artère d’au moins 2,54 cm. L’incision est ensuite suturée.