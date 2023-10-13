Cette image montre les parties externes de la sphère génitale féminine, y compris le vagin (composé de tissu musculaire), l’orifice urétral (par où l’urine passe) et les structures environnantes comme les lèvres et le clitoris. Elle met également en évidence les glandes qui contribuent à la lubrification et les zones impliquées dans la sensation sexuelle, telles que les glandes de Bartholin, les glandes de Skene et les tissus érectiles comme le bulbe vestibulaire et les branches du clitoris.