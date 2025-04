Action des médicaments

La plupart des interactions entre un médicament et un récepteur ou entre un médicament et une enzyme sont réversibles : après un certain temps, le médicament n’est plus lié et le récepteur ou l’enzyme retrouve sa fonction normale. Parfois, la liaison est quasiment irréversible et le médicament continue d’agir jusqu’à ce que l’organisme synthétise de nouvelles enzymes. À titre d’exemple, l’oméprazole, médicament utilisé dans le traitement du reflux gastro-œsophagien et de l’ulcère, inhibe de façon irréversible une enzyme impliquée dans la sécrétion de l’acide gastrique.