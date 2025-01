Présentation des médicaments en vente libre

Il fut un temps où l’on avait accès à la plupart des médicaments sans prescription médicale. Avant que ne soit instituée la Food and Drug Administration (FDA) [ndt : et des organismes semblables en Europe], il était possible de mettre n’importe quelle substance à l’intérieur d’un flacon et de la vendre comme étant un remède infaillible. L’alcool, la cocaïne, la marijuana et l’opium ont été utilisés dans la composition de certains produits en vente libre sans que le consommateur en soit informé. En 1938, le décret Food, Drug, and Cosmetic (FDC) a délégué à la FDA le droit d’édicter des règlements, mais le texte législatif ne fournissait pas de directives précises pour différencier les médicaments qui ne pouvaient être délivrés que sur prescription médicale et ceux qui pouvaient l’être en vente libre.

En 1951, un amendement au décret FDC a tenté de clarifier la différence entre produits en vente libre et médicaments sur prescription médicale et d’apporter des réponses aux questions de sécurité. Les médicaments sur prescription médicale furent définis comme des composés dont l’usage était susceptible d’induire une dépendance, une toxicité ou une dangerosité sauf dans le cas d’une surveillance médicale. Tous les autres pouvaient être en vente libre.

Comme il est stipulé dans la loi FDC de 1962, les médicaments en vente libre doivent être à la fois efficaces et sûrs. Cependant, la détermination de l’efficacité et de la sécurité peut s’avérer difficile. Une substance efficace pour une personne en particulier peut ne pas l’être chez une autre et tout médicament peut entraîner des effets secondaires non souhaités (dits aussi événements indésirables ou réactions indésirables au médicament). Il n’existait aucun système organisé permettant de signaler les réactions indésirables des médicaments en vente libre aux États-Unis, jusqu’à 2007 où une loi exigeant le signalement des événements indésirables graves associés aux médicaments en vente libre par les sociétés pharmaceutiques est entrée en vigueur (voir Produits en vente libre et compléments alimentaires).