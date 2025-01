Tolérance et résistance aux médicaments

On dit que les souches de microorganismes (bactéries ou virus) développent une résistance lorsqu’elles ne sont plus détruites ni inhibées par les antibiotiques et les antiviraux généralement efficaces contre elles (ou, dans la pratique, lorsque des doses nettement plus élevées que la normale sont nécessaires pour obtenir un effet). De la même manière, les cellules cancéreuses peuvent développer une résistance à la chimiothérapie.

La résistance se développe en réponse aux mutations qui apparaissent spontanément dans un groupe quelconque de microorganismes ou de cellules en croissance, qu’elles soient ou non exposées à des médicaments. La majorité de ces mutations modifient de façon préjudiciable la structure ou les voies biochimiques du microorganisme ou de la cellule. Cependant, certaines mutations modifient les parties du microorganisme ou de la cellule qui sont affectées par les médicaments, réduisant la capacité du médicament à fonctionner (c’est-à-dire, provoquant une résistance). Ce type de mutations étant très rare, on ne compte normalement que quelques microorganismes ou cellules résistants dans un groupe quelconque. Néanmoins, si la totalité ou une grande partie des cellules ou des microorganismes « normaux » sont détruites par un médicament, un pourcentage nettement plus élevé des survivantes est à même de développer une résistance. Si les cellules résistantes qui ont survécu ne sont pas détruites par les défenses naturelles de l’organisme, ce qui est plus probable lorsque les médicaments sont arrêtés trop vite ou ne sont pas pris correctement, elles peuvent se reproduire et transmettre leurs caractéristiques de résistance à leurs descendantes.