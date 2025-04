Présentation de la réponse aux médicaments

On observe plus spécifiquement des problèmes liés à la réponse au médicament chez les nourrissons et les personnes âgées. Étant donné que leur foie et leurs reins fonctionnent moins bien, les médicaments décomposés par le foie ou excrétés par les reins ont tendance à s’accumuler, ce qui est une source potentielle de problèmes.

En principe, les personnes âgées ont davantage de troubles que les enfants et les adultes plus jeunes et de ce fait, elles prennent généralement un plus grand nombre de médicaments (voir Vieillissement et médicaments). Plus les personnes prennent de médicaments, plus il y a de risque qu’elles rencontrent des problèmes causés par l’interaction entre deux médicaments ou entre le médicament et la maladie. Avec l’âge, les personnes peuvent également avoir plus de mal à suivre des instructions compliquées relatives à la prise des médicaments, comme le fait de prendre le médicament à des horaires très spécifiques ou de devoir éviter certains aliments.