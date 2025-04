Observance du traitement médicamenteux

Les personnes sont plus susceptibles de respecter le traitement si elles entretiennent une bonne relation avec leur médecin et leur pharmacien. Ce type de relation implique une communication dans les deux sens.

La communication peut débuter par un échange d’informations. En posant des questions, les médecins peuvent aider les personnes à réaliser la gravité de leur trouble, évaluer intelligemment les avantages et les inconvénients d’un plan de traitement et s’assurer qu’elles ont bien compris leur situation. En discutant de leurs problèmes, les personnes peuvent découvrir que le fait de nier leur trouble et d’avoir des idées préconçues sur leur traitement peut les mener à oublier de prendre leurs médicaments comme prescrit, entraînant la survenue d’effets indésirables. Les médecins et les pharmaciens peuvent encourager l’observance en expliquant clairement comment prendre les médicaments, pourquoi ils sont nécessaires et ce à quoi les personnes peuvent s’attendre au cours du traitement. Lorsque les personnes savent à quoi s’attendre, qu’il s’agisse de points positifs ou négatifs, elles-mêmes et les professionnels de la santé impliqués dans leurs soins sont plus à même d’évaluer l’efficacité du médicament et la survenue éventuelle de problèmes potentiellement graves. Les instructions écrites permettent aux personnes qui ont du mal à se souvenir de leur conversation avec le médecin et le pharmacien de ne pas commettre d’erreurs liées à cet oubli.

Une bonne communication est importante, notamment lorsque les personnes sont traitées par plusieurs professionnels de la santé. En effet, on s’assure alors que tous les médecins connaissent l’ensemble des médicaments prescrits par les uns ou les autres, et l’on peut élaborer un plan de traitement intégré. Ce type de plan peut contribuer à réduire le nombre d’effets secondaires et d’interactions médicamenteuses, voire simplifier le schéma thérapeutique.

Lorsque les personnes prennent part aux décisions relatives à leur plan de traitement, il est plus probable qu’elles le respectent. En étant impliquées, les personnes assument la responsabilité du plan et sont donc plus à même de le suivre. Prendre ses responsabilités implique de contribuer à la surveillance des effets positifs et négatifs du traitement et de discuter des éventuels problèmes avec l’un au moins de ses professionnels de la santé (médecin, médecin auxiliaire, pharmacien ou personnel infirmier). Même si le médecin, le pharmacien, ou le professionnel de la santé ne le demandent pas, les personnes doivent signaler les effets indésirables ou imprévus plutôt que d’ajuster la dose du médicament ou d’interrompre un traitement de leur propre initiative. Lorsque les personnes ont de bonnes raisons de ne pas suivre un plan et qu’elles les exposent, les médecins ou les autres professionnels de la santé peuvent généralement ajuster le traitement comme il convient. Il est recommandé aux personnes de tenir à jour une liste de tous leurs médicaments et de l’apporter lors de leurs rendez-vous médicaux.

Les personnes sont également plus à même d’adhérer au plan de traitement si elles font confiance à leur médecin. Il est plus probable que les personnes qui reçoivent des explications d’un médecin impliqué soient plus satisfaites des soins reçus et qu’elles apprécient davantage le médecin. Plus les personnes apprécient le médecin, plus elles sont à même de respecter le traitement.

Se procurer tous les médicaments auprès d’un seul pharmacien peut également aider, car les pharmaciens tiennent des registres informatisés des médicaments que prennent les personnes et peuvent les mettre en garde sur une éventuelle duplication et sur le risque d’interactions médicamenteuses. Les personnes qui prennent des médicaments sur ordonnance doivent informer leur pharmacien des médicaments en vente libre et des compléments alimentaires (tels que des plantes médicinales) qu’elles prennent. De même, les personnes peuvent s’adresser au pharmacien pour connaître les effets attendus d’un médicament, comment l’utiliser correctement et quelles sont les interactions médicamenteuses possibles.

Il existe souvent des groupes de soutien pour les personnes atteintes de troubles particuliers. Ces groupes peuvent souvent insister sur l’importance de suivre un plan de traitement et fournir des suggestions pour faire face aux problèmes. Les noms et les coordonnées des groupes de soutien peuvent être obtenus auprès des hôpitaux locaux et des conseils communautaires.

Des aide-mémoires peuvent aider les personnes à ne pas oublier de prendre leurs médicaments. Par exemple, des cartes de rappel peuvent être placées à différents endroits du domicile, ou la prise d’un médicament peut être associée à une tâche quotidienne spécifique, comme le brossage des dents. Une montre-bracelet qui émet un bip peut rappeler à quel moment prendre un médicament. Les professionnels de la santé ou la personne peuvent noter la dose du médicament et l’heure de prise et la personne peut noter ces informations sur un calendrier. Lorsque le médicament est pris, les personnes cochent la case correspondante.

Les pharmaciens peuvent fournir des piluliers qui aident les personnes à prendre leurs médicaments conformément aux instructions. Les doses journalières d’un mois complet peuvent être conditionnées dans une plaquette faisant figurer les jours du calendrier, pour que les personnes se rappellent quelles doses ont été prises par une simple visualisation des espaces vides. Des capuchons ou des autocollants de la même couleur que le comprimé ou la gélule peuvent être placés sur chaque boîtier pour faire facilement correspondre le médicament aux instructions figurant sur le boîtier. On peut utiliser des piluliers dotés de compartiments multiples pour chaque jour de la semaine et/ou pour les différentes heures de la journée (voir Erreurs médicamenteuses). Les personnes ou les soignants remplissent régulièrement les compartiments, par exemple en début de semaine. En observant le pilulier, les personnes savent si elles ont pris ou non les comprimés.

Des boîtiers avec système d’ouverture électronique sont disponibles. Ces systèmes émettent un signal sonore ou lumineux à l’heure où la dose doit être prise et peuvent enregistrer le nombre d’ouvertures quotidiennes et combien d’heures se sont écoulées depuis la dernière ouverture du boîtier. Une autre alternative consiste à utiliser un service de radiomessagerie (disponible auprès des sociétés de télécommunications aux abonnés).