Interactions médicamenteuses

Il arrive qu’un médicament modifie la façon dont l’organisme absorbe, distribue, métabolise ou excrète un autre médicament (voir Administration des médicaments et pharmacocinétique).

Les médicaments qui neutralisent l’acidité, tels que les antihistaminiques 2 (anti-H2) et les inhibiteurs de la pompe à protons, augmentent le pH de l’estomac et diminuent l’absorption de certains médicaments comme le kétoconazole, indiqué dans les infections fongiques.

De nombreux médicaments sont décomposés et inactivés (métabolisés) par certaines enzymes du foie. Certains médicaments influent sur ces enzymes hépatiques, soit en renforçant soit en atténuant leur activité, et peuvent conduire à l’inactivation d’un autre médicament de façon plus rapide ou plus lente que la normale. Par exemple, en renforçant l’activité des enzymes hépatiques, les barbituriques comme le phénobarbital inactivent plus rapidement l’anticoagulant warfarine, diminuant ainsi son efficacité lorsque le médicament est pris pendant la même période. À l’inverse, en diminuant l’activité du système enzymatique, les médicaments comme l’érythromycine et la ciprofloxacine peuvent accroître l’activité de la warfarine, entraînant un risque d’hémorragie. Lorsque des personnes sous warfarine utilisent des médicaments qui affectent les enzymes du foie, les médecins suivent de près ces personnes et ajustent la dose de warfarine pour compenser cet effet. La dose de warfarine doit encore être ajustée à l’arrêt d’autres médicaments. Bien d’autres médicaments ont une incidence sur les enzymes hépatiques.

Les substances chimiques contenues dans la fumée de cigarette peuvent augmenter l’activité de certaines enzymes hépatiques. Par conséquent, le tabac diminue l’efficacité de certains médicaments tels que la théophylline (médicament qui dilate les voies respiratoires, appelé bronchodilatateur).

Certains médicaments modifient la vitesse d’élimination rénale d’un autre médicament. Par exemple, de fortes doses de vitamine C augmentent l’acidité des urines, modifiant ainsi la vitesse d’élimination et l’activité de certains médicaments. Autre exemple, la vitesse d’excrétion peut être diminuée pour des médicaments acides, tels que l’aspirine, mais peut être augmentée pour les médicaments alcalins tels que la pseudoéphédrine.

En raison de la multitude d’interactions médicamenteuses, les médecins et les pharmaciens sont nombreux à limiter le risque de problèmes en consultant des ouvrages de référence et des logiciels informatiques au moment de prescrire ou de délivrer des médicaments supplémentaires. Dans la plupart des pharmacies, les commandes et les prescriptions de médicaments sont examinées au moyen d’un système informatique qui vérifie automatiquement le risque d’interactions médicamenteuses.