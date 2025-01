Présentation de l’administration des médicaments et de la pharmacocinétique

Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego

L’administration des médicaments consiste à prendre un médicament, quelle qu’en soit la façon (voies d’administration). La pharmacocinétique décrit la manière dont l’organisme prend en charge un médicament et représente les processus d’absorption, de distribution, de métabolisme et d’élimination.

Voir Nanomédecine pour une présentation de toutes les façons dont les nanotechnologies ont amélioré l’administration des médicaments.

Présentation de l’absorption, ... Vidéo

Un traitement a pour objectif de faire agir un médicament dans le ou les sites cibles dans les tissus. Habituellement, le médicament est introduit dans l’organisme (phase d’administration), parfois loin du site où il doit exercer son action. Il doit entrer dans la circulation sanguine (phase d’absorption) pour être transporté sur le site où il agira (phase de distribution). Certains médicaments sont modifiés chimiquement par l’organisme (phase de métabolisme) avant d’agir ; d’autres le sont par la suite ; d’autres enfin ne sont jamais métabolisés. L’étape finale consiste à évacuer le médicament et ses métabolites (dérivés) de l’organisme (phase d’élimination).

Ces processus cinétiques peuvent être affectés par plusieurs facteurs, dont le poids des personnes, leurs caractéristiques génétiques et leur fonction rénale ou hépatique (voir Présentation de la réponse aux médicaments et Patrimoine génétique et réponse aux médicaments). Des modifications liées à l’âge peuvent également affecter la manière dont l’organisme réagit aux médicaments (voir Vieillissement et médicaments).