La nanomédecine utilise les nanotechnologies (petites particules appelées nanoparticules et machines appelées nanorobots) pour améliorer l’administration de médicaments à des organes spécifiquement ciblés. Le ciblage d’organes spécifiques permet aux médecins d’obtenir la meilleure efficacité et la meilleure sécurité possibles avec les médicaments qu’ils administrent. La taille de la nanoparticule, qui est généralement comprise entre 1 et 100 nm (nano- signifie « milliardième de »), ainsi que sa forme et la composition chimique de sa surface ont toutes des conséquences sur la réaction de l’organisme lors de l’administration d’un médicament, y compris

La plupart des nanomédicaments sont administrés par voie orale ou intraveineuse et agissent par accumulation dans certains tissus, y compris les tumeurs.

Les nanoparticules sont conçues pour rester dans les organes ciblés pendant de longues périodes et provoquer le moins d’effets secondaires possible.

