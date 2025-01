Administration des médicaments

De nombreux médicaments peuvent être administrés par voie orale, notamment les liquides, les gélules, les comprimés ou les comprimés à mâcher. La voie orale est la plus souvent utilisée, car c’est la plus pratique et, habituellement, la plus sûre et la moins coûteuse. Cependant, elle présente des limites liées à la façon dont le médicament traverse le tube digestif. Dans le cas des médicaments administrés par voie orale, la phase d’absorption peut débuter au niveau de la bouche ou de l’estomac mais, habituellement, la plupart des médicaments sont absorbés au niveau de l’intestin grêle. Le médicament passe par la paroi intestinale et le foie avant d’être transporté jusqu’au site cible par la circulation sanguine. La paroi intestinale et le foie modifient chimiquement (métabolisent) de nombreux médicaments en diminuant la quantité du produit actif qui gagne la circulation sanguine. C’est pourquoi ces médicaments sont souvent utilisés par voie intraveineuse à des doses réduites, pour un même effet.

Lorsqu’un médicament est pris par voie orale, les aliments et les autres médicaments présents dans le tube digestif peuvent modifier la quantité réellement absorbée et la vitesse d’absorption. C’est pourquoi certains médicaments doivent être pris à jeun, d’autres pendant les repas ou en dehors de certains autres traitements et d’autres ne doivent pas du tout être pris par voie orale.

Certains médicaments administrés par voie orale irritent le tube digestif. Par exemple, l’aspirine, ainsi que la majorité des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), peuvent léser la paroi de l’estomac et de l’intestin grêle, provoquer des ulcères ou aggraver ceux qui préexistent. D’autres médicaments sont mal absorbés ou absorbés de façon irrégulière par le tube digestif ou sont détruits par l’acidité et les enzymes digestives dans l’estomac.

Quand la voie orale est impossible, il existe d’autres voies d’administration :