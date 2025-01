Absorption des médicaments

Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego

On appelle absorption le passage d’un médicament dans la circulation sanguine après son administration.

(Voir aussi Présentation de l’administration des médicaments et de la pharmacocinétique.)

L’absorption modifie la biodisponibilité, c’est-à-dire la quantité de médicament qui atteint le site d’action et la vitesse à laquelle il atteint ce site. Les facteurs qui influent sur l’absorption (et donc sur la biodisponibilité) comprennent :

La façon dont le médicament est conçu et fabriqué

Ses propriétés chimiques et physiques

Les autres ingrédients qu’il contient

Les caractéristiques physiologiques de la personne qui le prend

Conservation des médicaments

La forme pharmaceutique est la forme galénique réelle du médicament (comprimé, gélule, suppositoire, patch transdermique ou solution). Elle est constituée du principe actif (élément actif) et des excipients (éléments inactifs). Le principe actif est la substance chimique (le médicament) qui est prise pour produire l’effet souhaité (tel que la diminution de la tension artérielle). Les additifs (excipients tels que les diluants, les stabilisants, les désagrégeants et les lubrifiants) sont mélangés avec le médicament pour qu’il soit plus facile à avaler ou pour faciliter sa dégradation dans le tube digestif. Par exemple, pour fabriquer des comprimés, le mélange principe actif/excipients peut prendre la forme de petits grains et être compressé en comprimés. Le type et la quantité d’excipients ainsi que le degré de compression influent sur la vitesse de désagrégation du comprimé et sur la vitesse d’absorption d’un médicament. Les fabricants adaptent ces variables pour optimiser l’absorption du médicament.

Parce que les formes pharmaceutiques contenant le même principe actif peuvent comporter des excipients différents, l’absorption peut varier entre les différentes formes pharmaceutiques. Ainsi, les effets d’un médicament, même pris à doses égales, peuvent varier d’une forme pharmaceutique à une autre. Les formes pharmaceutiques qui contiennent le même principe actif et permettent d’atteindre les mêmes taux sanguins dans le même laps de temps sont dites bioéquivalentes (voir Bioéquivalence et correspondance des médicaments génériques). La bioéquivalence garantit l’équivalence thérapeutique, c’est-à-dire l’obtention des mêmes effets thérapeutiques, et les produits bioéquivalents sont interchangeables.

Comprimés Si un comprimé libère le principe actif trop rapidement, le taux sanguin du médicament peut devenir trop élevé et entraîner une réponse excessive. Si un comprimé ne libère pas le principe actif suffisamment vite, une grande partie du médicament peut être éliminée dans les selles sans être absorbée, et les taux sanguins peuvent être trop bas. Les fabricants conçoivent donc les comprimés afin que le médicament soit libéré à la vitesse désirée.

Capsules Les gélules sont constituées de principes actifs et d’excipients retenus à l’intérieur d’une enveloppe gélatineuse. L’enveloppe se gonfle et libère son contenu lorsqu’elle devient humide. Le processus est généralement rapide. La taille des particules du principe actif et les propriétés des excipients influent sur la vitesse de dissolution et d’absorption. Les médicaments ont tendance à être absorbés plus rapidement lorsque les gélules sont remplies de substances liquides que lorsqu’elles contiennent des particules solides.

Enrobages entériques Lorsqu’un médicament administré par voie orale attaque la paroi gastrique, ou qu’il se décompose en milieu acide, il est possible d’enrober le comprimé ou la gélule contenant le principe actif dans une substance qui évite qu’il ne se dissolve avant l’arrivée dans l’intestin grêle. Ces enrobages de protection sont appelés enrobages entériques. Pour se dissoudre, l’enrobage doit être en contact avec le milieu moins acide de l’intestin grêle ou avec les enzymes digestives qui s’y trouvent. Cependant, l’enrobage ne se dissout pas toujours comme on le souhaite. Le comprimé ou la gélule peuvent être rejetés intacts dans les selles, en particulier chez les personnes âgées.

Formes à libération contrôlée Certaines formes pharmaceutiques sont spécialement formulées afin de libérer les principes actifs lentement ou par petites quantités répétées, généralement pendant une période de 12 heures ou plus. Cette forme de dosage est appelée libération modifiée, contrôlée, continue ou prolongée.